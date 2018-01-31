Камеры поставят только на трети избирательных участков Татарстана

Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

За трансляцию отвечает выигравший конкурс Центризбиркома РФ «Ростелеком», она будет вестить на специально созданных ресурсах. Камеры будут в каждой территориальной избирательной комиссии (их 65), то из участковых избирательных участков видеофицируют только 940, где зарегистрировано более 1000 избирателей. Всего УИКов в республике 2800.

При этом любой гражданин может сейчас записаться в качестве наблюдателя - от НКО, СМИ или партии.