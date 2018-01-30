Кто из татарстанцев попал в «кремлевский доклад»

Минфин США опубликовал имена приближенных к Владимиру Путину 114 российских чиновников и 96 бизнесменов. Среди них - сыновья первого президента республики, совладельцы группы «ТАИФ» Радик и Айрат Шаймиевы, председатель совета директоров группы «ТАИФ» Рустем Сультеев и гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, руководитель «Татнефти» Наиль Маганов.

Как сообщил «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, люди в списке не попадают автоматически под какие-либо санкции. Однако риск попасть под санкции у них выше, вероятнее всего, это будет ограничения работы с европейскими и американскими банками. «Кремлевский доклад» составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», как ответ на обвинения против России по поводу вмешательства в американские выборы.

При составлении списка «олигархов», Минфин США, по сути, обратился к российскому списку Forbes, выбрав людей с состоянием более миллиарда долларов. Второй критерий отбора из закона о санкциях — «близость к российскому режиму» - не использован.