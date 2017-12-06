В «Ногае» пройдет аукцион благотворительных действий «Слыханная щедрость».

Аукцион проведет 14 декабря в 16.30 в конференц-зал гостиничного комплекса «Ногай» благотворительный фонд «Счастливые истории». Все собранные средства будут направлены на создание комнаты для творческого и интеллектуального развития воспитанников Детского психоневрологического санатория №2.

Лоты - изделия ручной работы лучших мастеров России: новогодний интерьерный венок, шоколадный сувенир, набор елочных игрушек «Канун Рождества», авторская кукла «Птица Радость», декоративный металлический автомобиль «Hot Rod», подвесная сувенирная игрушка «Ангел», шкатулка из дерева, подписанные книги прозаиков и поэтов России и многое другое.

По итогам аукционов 2015-2016 года уже преобразованы два класса в Казанских школе-интернате №1 и Казанской школе № 172 для детей с ОВЗ.

Вход свободный. Предварительная запись по почте fond-happystories@mail.ru, либо по номеру 561-06-12