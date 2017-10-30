Кто победил на второй профессиональной премии Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award 2017

Церемонию награждения открывал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, который отметил важность профессионального мероприятия для правильного развития отельного и ресторанного рынка в Республике Татарстан.

Премия организована АНО «Центр развития туризма Республики Татарстана», ООО «Строй Люкс», ГК «Линия Вкуса» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и официального туристического бренда Visit Tatarstan. Соорганизаторами Премии выступили Ассоциация отелей города Казани и Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата РТ, Ассоциация рестораторатов и отельеров города Казани.

Оксана Саргина, Генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» отметила, что Премия Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award получила признание среди отельного и ресторанного рынка Республики Татарстан. «Это мотивация участников рынка делать еще больше, лучше и достигать новых побед. Это, безусловно, интересный опыт и ответственность, новое развитие и интересная конкуренция. При организации Премии в 2017 году мы приняли во внимание предыдущий опыт и пожелания участников и усовершенствовали систему оценки претендентов. В премии приняли участие не только казанские отели и рестораны, заявки на конкурс подавали средства размещения из Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги».

Всего было подано более 100 заявок от отелей и ресторанов. По итогам отбора в финал попали 49 средств размещения и 35 ресторанов из разных городов Татарстана. Выбор победителей проходил в несколько этапов.

Для отелей первый этап - работа тайного гостя, комплексная оценка отелей по чек-листу. На втором этапе жители и гости республики голосовали за лучший туристический отель. На заключительном этапе эксперты оценивали отели по основным критериям: соответствие средства размещения заявленной категории, наличие классификации, средний рейтинг средства размещение в системах бронирования, итоги аудита «Тайный гость», дизайн средства размещения, соответствие концепции средства размещения, эргономичный дизайн номеров, эргономичный дизайн общественных пространств, социальная деятельность средства размещения, деятельность отеля по защите окружающей среды.

Работу ресторанов на первом этапе так же оценивал тайный гость. На втором этапе жители и гости республики голосовали за лучший ресторан. Заключительным этапом для ресторанов был конкурс «Черный ящик» - профессиональная битва шеф поваров.

По результатам пройденных этапов выбраны Лучшие отели в 7-ти категориях и 10-ти номинациях, а также Лучшие рестораны в 18 номинациях.

Победители премии Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award 2017 среди отелей:

​ в категории «Лучший отель 5*» - отель LUCIANO

​ в категории «Лучший отель 4*» - ГРК Ривьера

​ в категории «Лучший отель 3*» - отель Ногай

​ в категории «Лучший отель 2*» - отель Берисон Камала

​ в категории «Лучший отель без звёзд» - отель Берисон Московская

​ в категории «Лучший хостел» - хостел География

​ в категории «Лучший санаторий» - санаторий Ижминводы

Специальные номинации:

​ Лучший туристический отель 5* - отель Мираж

​ Лучший туристический отель 4* - отель Korston Tower

​ Лучший туристический отель 3* - отель Особняк на Театральной

​ Лучший туристический отель 2* - гостиница Волга

​ Лучший туристический хостел – хостел Казанское подворье

​ Объект культурно-исторического наследия – отель Ногай

​ Меценат года – санаторий Шифалы

​ Самый экологичный объект - Свияжские холмы, гостиница «Маяк»

​ Отель года «Лучший сервис» - отель Double Tree by Hilton

​ Отель года «Выбор гостя» - отель RELITA-KAZAN.

Победители премии Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award 2017 среди ресторанов:

​ в номинации «Ресторан года – ресторан Лёвен

​ в номинации «Повар Года» - Игорь Афанасьев, ресторан Лёвен

​ в номинации «Открытие года» - Гастробар 8

​ в номинации «Лучший ресторан татарской кухни» - ресторан Татарская усадьба

​ в номинации «Лучший ресторан при отеле» - ресторан Кольцо

​ в номинации «Лучший пивной ресторан» - ресторан Beerpoint BBQ

​ в номинации «Лучший крафтовый бар» - Top Hop Bar

​ в номинации «Лучшая кондитерская» - ресторан Перекресток Джаза

​ в номинации «Лучшая пиццерия» - ресторан «Милан»

​ в номинации «Лучшая национальная кухня» - ресторан Хинкальная

​ в номинации «Лучшее блюдо русской кухни» - ресторан «Арба»

​ в номинации «Лучшее обслуживание» - ресторан Luciano

​ в номинации «Лучшая служба доставки» - ресторан Marani

​ в номинации «Лучшее демократическое заведение» - Brown Bear

​ в номинации «Лучший интерьер» - рестобар БАРАSHKИ

​ в номинации «Лучшая кухня» - ресторан Hemingway

​ в номинации «Лучшая кофейня» - Шоколадница

​ в номинации «Лучший бармен» - Андрей Блинов