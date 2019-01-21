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«Роскосмос» собирается сформировать отряд женщин-космонавтов

В России планируют создать отряд женщин-космонавтов для полёта на орбиту Земли. Кандидаток будут отбирать из числа специалистов космической отрасли.

Специально для женщин-космонавтов доработают скафандр «Орлан-МКС». На него установят элементы экзоскелета для усиления рук оператора, чтобы облегчить выполнение тяжёлых работ за бортом МКС, а также внесут другие изменения, которые обеспечат комфортную работу. 

Пока списки кандидаток и точная дата формирования отряда остаются неизвестными.

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Автор: Гузель
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