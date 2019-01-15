Китайская научная станция вырастила на Луне первые растения

Первый биологический эксперимент на поверхности спутника Земли успешно завершился: китайским исследователям удалось прорастить семена хлопка на обратной стороне Луны.

В рамках эксперимента китайская научная станция «Чанъэ-43» доставила на поверхность Луны ряд биологических образцов. Среди них были не только семена хлопка, но и рапса, картофеля, резуховидки, а также дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи – всё, что необходимо для создания мини-биосферы. Учёные не сообщают о том, каким образом биологические образцы получают кислород и воду, но первые положительные результаты эксперимента уже обнародованы.

Китайский луноход первым за 37 лет совершил посадку на тёмной стороне Луны. Путешествие в космосе заняло 26 дней.