Запуск на Луну российского космического аппарата запланирован на 2021 год

Стало известно, когда Россия возобновит космическую программу по исследованию Луны. Запуск космического аппарата предполагается осуществить в 2021 году.

Ещё в начале декабря 2018 года «Роскосмос» объявил о том, что первый беспилотный облёт спутника Земли состоится в 2026 году – оборудование для реализации этого масштабного проекта сейчас находится на стадии разработки и тестирования. А в начале 2030-х годов на Луне заработает база, на которую высадятся российские космонавты. Сбором материала с лунной поверхности займутся специально созданные роботы-аватары.