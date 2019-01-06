«Школа будущего» откроется в Казани а 2020 году

Официально объявлено, что полилингвальная школа, названная «школой будущего» в столице Татарстана распахнёт свои двери для первых учеников 1 сентября 2020 года. Предполагается, что это будет не просто общеобразовательная школа, а учебное заведение, которое будет давать глубокие знания ещё с дошкольного возраста.

Концепция школы пока обсуждается. Образовательная программа будет специально разработана для детей из межнациональных семей, которые с рождения владеют несколькими языками.