КАМАЗ представил беспилотник, электробус и автономный троллейбус на выставке в Москве

ПАО «КАМАЗ» продемонстрировал свои новейшие разработки в области пассажирских перевозок на московской выставке BusWorldRussia 2018.

Среди самых интересных прототипов выделяется электробус с кузовом из стеклопластиковых панелей, рассчитанный на 85 пассажиров. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки в течение 10-20 минут. Зарядные станции предполагается разместить в конечных точках маршрута. В Москве уже курсирует подобный транспорт, а к марту 2019 года КАМАЗ собирается доставить в столицу целых 100 электробусов и 31 станцию зарядки.

Ещё одна разработка, заслуживающая пристального внимания – троллейбус с автономным ходом более 20 километров, вмещающий 85 пассажиров. Троллейбус имеет функцию климат-контроля и оснащён эргономичным водительским местом.

Беспилотный шаттл KAMAZ стал третьей инновацией от крупнейшего российского завода. Это небольшое транспортное средство, рассчитанное на перевозку 12 пассажиров и подходящее для дорог с твёрдым покрытием. Автономная система управления оснащена камерами кругового обзора и специальной оптической системой сбора и обработки информации об окружающем пространстве.

На выставке представлены и другие новинки от крупных российских и зарубежных производителей. Выставка открыта для посетителей до 25 октября.