На дне Чёрного моря обнаружили самый древний корабль

Британские археологи, исследовавшие дно Чёрного моря, обнаружили удивительную находку – корабль, возраст которого составляет более 2,4 тысяч лет. Это самый древний корабль в мире.

Длина судна, лежавшего на глубине около двух километров, составляет 23 метра. Благодаря нехватке кислорода, оно сохранилось практически в первозданном виде и предоставляет масштабные перспективы для изучения. Уже удалось установить, что корабль построили древние греки. По некоторым признакам учёные установили, что судно, вероятнее всего, было торговым.

Похожее судно изображено на античной вазе, которая сейчас хранится в Британском музее.