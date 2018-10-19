В России появится беспилотная авиатранспортная сеть

Начались работы по созданию первой российской беспилотной авиатранспортной сети. Её разработкой занимается Объединённая строительная корпорация совместно с Национальным исследовательским институтом имени Жуковского. Проект планируется запустить в Хабаровском крае.

Беспилотный авиатранспорт станет отличным решением для регионов, в которых слабо развита транспортная система. Это первый шаг к широкому распространению беспилотных технологий в стране.