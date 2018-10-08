Студенты «ТИСБИ» получат второй диплом вашингтонского университета
Университет управления «ТИСБИ» в Казани вместе с университетом из США организовали запуск совместной образовательной программы.
Студентам, поступающим в следующем году на факультеты Международных отношений, Информатики и вычислительной техники, Управления выдадут два диплома о высшем образовании российского и американского образца.
Принять участие в программе могут ученики 11 классов, владеющие английским языком на уровне Upper-Intermediate. Для зачисления необходимо успешно сдать международный экзамен TOEFL.
С 15 октября при университете «ТИСБИ» открываются подготовительные курсы, которые продлятся до декабря.
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