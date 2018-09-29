Аттестат с отличием нельзя будет получить без высоких результатов ЕГЭ

Сегодня ЕГЭ никак не привязан к аттестату, но в скором времени, возможно, всё изменится. Министерство образования предлагает учитывать результаты единого государственного экзамена при выставлении оценок в аттестат.

Теперь количество отличников может существенно сократиться. Чтобы получить высший балл по двум основным дисциплинам – математике и русскому языку, недостаточно будет иметь «пятёрки». Нужно ещё и сдать ЕГЭ по этим предметам и получить достаточно высокий результат – не менее 70 баллов.

В Министерстве образования считают, что такая практика повысит ценность аттестата с отличием и поможет поднять общий уровень знаний абитуриентов.