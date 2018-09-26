Подлодка «Казань» вышла в море

Начались испытания новейшей отечественной атомной подлодки «Казань», которая была построена по усовершенствованному проекту «Ясень-М».

24 сентября новенькая подлодка была спущена на воду в Северодвинске и вышла в открытое море. Строительство подводного крейсера началось в 2009 году. Первоначально предполагалась, что уже к декабрю 2017 года субмарина поступит в распоряжение Минобороны, однако реализация проекта заняла больше времени.

В связи со спуском подлодки на воду, в Архангельскую область направилась татарстанская делегация, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с экипажем «Казани».