В Татарстане планируется начать выпуск «умных» холодильников
Зеленодольский завод «ПОЗиС» в скором времени приступит к испытанию прототипов новых моделей холодильников, которые будут самостоятельно отслеживать срок годности продуктов. Более того, предполагается, что встроенный искусственный интеллект будет самостоятельно делать заказы в интернет-магазинах, если его запрограммировать соответствующим образом.
На реализацию столь масштабного проекта ушло более 2 миллиардов рублей. Однако руководство завода прогнозирует хорошие продажи: предполагается, что новинка будет иметь успех среди покупателей.
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