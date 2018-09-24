В Татарстане планируется начать выпуск «умных» холодильников

Зеленодольский завод «ПОЗиС» в скором времени приступит к испытанию прототипов новых моделей холодильников, которые будут самостоятельно отслеживать срок годности продуктов. Более того, предполагается, что встроенный искусственный интеллект будет самостоятельно делать заказы в интернет-магазинах, если его запрограммировать соответствующим образом.

На реализацию столь масштабного проекта ушло более 2 миллиардов рублей. Однако руководство завода прогнозирует хорошие продажи: предполагается, что новинка будет иметь успех среди покупателей.