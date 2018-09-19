Школьница из Татарстана изобрела устройство, которое не позволит уснуть за рулём

Индира Калимуллина, 14-летняя школьница из Набережных Челнов, представит своё изобретение на международной выставке. Устройство против засыпания за рулём крепится на ухе водителя и подаёт звуковой сигнал при наклоне головы, Таким образом, прибор привлекает внимание и помогает бороться с сонливостью. По словам изобретательницы, идея создать такое устройство пришла ей в голову потому, что она постоянно переживает о безопасности водителей и их пассажиров в поездках.

В этом году международная выставка юных изобретателей пройдёт с 19 по 22 сентября на острове Бали в Индонезии. В ней примут участие более 300 школьников в возрасте от 6 до 19 лет из разных стран: Индонезии, России, Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Турции. На выставке будут представлены интересные проекты: экоботы для сбора мусора, роботы для обслуживания кулеров, беспилотное судно и инновационной системой навигации и другие разработки.