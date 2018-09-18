В Германии запустили поезд на водородном топливе
В борьбе за экологию все средства хороши: вслед за солнечными батареями, вторичной переработкой отходов и электромобилями в мире появился первый поезд, работающий на водородном топливе и развивающий скорость до 140 км/ч.
Уникальный транспорт, спроектированный французской компанией Alstom, успешно прошёл все испытания: тестовый рейс провели по популярному в Германии маршруту, который включает города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Сразу же после этого новый поезд официально вышел на маршрут.
В ближайшее время планируется выпустить на маршрут Букстехуде – Куксхафен ещё 14 таких поездов.
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