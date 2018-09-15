В Казани откроют лабораторию для доноров костного мозга

Совсем скоро в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ откроется первая в России лаборатория по определению совместимости потенциальных доноров костного мозга. Здесь будет проводиться первичное типирование доноров, фенотипы которых будут заносить в национальный реестр.

Сотрудники лаборатории готовы работать не только с добровольцами из Татарстана, но и с жителями других регионов, которые изъявят желание стать донорами костного мозга. Планируется, что в 2020 году лаборатория сможет типировать 40 тысяч человек, а в будущем количество потенциальных доноров может увеличиться до 300 тысяч в год. Научные сотрудники института надеются, что их работа сможет помочь спасти немало жизней.