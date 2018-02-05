Мир знаний без границ

Получить образование в лучших университетах мира – мечта многих. А благодаря агентству по образованию за рубежом Itec-Kazan она может сбыться.

Все знают, что правильный выбор профессии и хорошее образование – базовые ценности в жизни человека. Ведь от них зависят будущее благополучие, возможность раскрыть свой потенциал, достичь успехов, самовыражения. И очень важно заранее решить, где получать знания. К счастью, сегодня у мира знаний нет границ во всех смыслах слова: можно учиться и России, и в других странах. Но, если речь идет об учебных заведениях за границей, то не все могут самостоятельно разобраться в тонкостях условий приема и обучения: в разных странах и даже вузах свои нюансы.

Определиться с выбором идеального вуза вам помогут эксперты по образованию за рубежом – специалисты компании Itec-Kazan. Не важно, есть ли у вас уже конкретные планы или же пока учиться за границей только красивая мечта – здесь вы получите профессиональную рекомендацию по вашему индивидуальному запросу. Также агентство регулярно устраивает очные встречи будущих абитуриентов с представителями зарубежных вузов.

9-10 февраля Itec-Kazan приглашает школьников и их родителей, студентов и молодых специалистов на международную выставку «UNIS FAIR 2018 – лучшие университеты мира». Представители ведущих вузов из разных стран приедут в Казань специально, чтобы познакомиться с вами. И вы сможете лично проконсультироваться с ними, узнать о возможностях обучения, требованиях к поступлению, получить ответы на все интересующие вопросы.

Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Испания, Германия или другая страна – на выставке Unis Fair 2018 вы обязательно найдете наиболее подходящий именно для вас университет и программу. А выбор широкий: на выставке«UNIS FAIR 2018 – лучшие университеты мира» будет представлено множество программ обучения: Foundation, Pre-Masters, Diploma, Pathway, бакалавриат, магистратура, сертификатные программы, МВА, а также летние краткосрочные программы при вузах и круглогодичные языковые курсы.

Образовательная выставка «UNIS FAIR 2018 – лучшие университеты мира» начнется 9 февраля в 13.00 в отеле Мираж по адресу: г. Казань, ул. Московская 5.

Вход свободный по предварительной регистрации!

Для участия в выставке позвоните по телефону +7 (843) 27-81-700