В казанских мечетях проведут бесплатные курсы по изучению татарского языка

Курсы «Без – татарлар» стартуют со 2 февраля. У курсов два направления: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Время - 19.00 до 21.00 по понедельникам, средам и пятницам. Уроки будут проводить дипломированные специалисты – филологи, а также квалифицированные имамы. Обучение бесплатное.



Телефоны для записи:

«Закабанная», ул.Хади Такташа, 26? Айгуль Махиянова 89179126524, 8(843)537-12-83

«Әниләр», ул.Газовая, 18, Ибрагим хазрат Шайхабзалов 89274221751, 8(843)277-93-78

«Ярдәм», ул.Серова., 4А, Римма Гатина 89178646480, 8(843)223-03-59

«Гаилә», ул.Джаудата Файзи, 2, Рустам хазрат Хайруллин: 89172619319, 8(843)223-06-62

«Тынычлык», ул.Мелитопольская, 15, Аббяс хазрат Шляпошников 89253787416, 8(843)266-34-04