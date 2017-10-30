15 ноября в Казани в Гранд Отель Казань пройдет авторский семинар Сергея Ицкова “Маркетинг, который приносит прибыль ресторану”. Спикер известен не только своими проектами, но так же легкой подачей сложных тем. Вы узнаете ответы на вопросы:

Как открыть ресторан, приносящий прибыль с первого дня?

Как придумать и реализовать сильную, конкурентную концепцию?

Как анализ продаж поможет разрабатывать больше?

Как добиться высокой возвращаемости гостей?

Как не вкладываться в рекламу, но запустить волну сарафанного радио о вашем ресторане?

Сергей Ицков расскажет о маркетинге, который команда ZUMA реализуют в своих проектах. Эти методики посильны управляющему и не нуждаются в наличии профессионального маркетолога в штате. Сергей является практикующим специалистом по маркетингу в сфере гостеприимства с 2007 года. В 2015 году авторитетная консалтинговая компания Open Service назвала семинар Сергея Ицкова «Закон Zuma» самым востребованным среди тех, что они когда-либо проводили, NPS* составил 87%.

На тренинге «Маркетинг, который приносит прибыль» Сергей поделится ключевыми маркетинговыми моделями, которые позволяют по-новому взглянуть на свой ресторан и составить план по его развитию.

Количество мест ограничено, регистрация и подробности тут:

http://hurmaevents.ru/itskov.html

Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31.