1. Вы просто боитесь

Потные ладони, пересохший рот, сбитое дыхание, хаос в голове, мелкие подергивания рук и желание поскорее сбежать — состояние, которое знакомо многим. Именно так мы чувствуем, что боимся выступать.

Страх публичных выступлений принимают за старую футболку, которую можно просто выкинуть. До сих пор ходит поверье, что от него можно избавиться раз и навсегда. Невозможно. Страх — это ваша вторая кожа. И лучшее, что вы можете — научиться с ней жить, чтобы страх не мешал проявлять себя.

Главный ключ к успеху — это практика. Взгляните на формулу развития навыка, разработанную Андреем Курпатовым, научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка:

Информация → Знание → Понимание → Навык

Информация — это этап, где вы читаете вот эту статью, смотрите ролики на ютубе, ходите на теоретические тренинги, читаете книги маститых ораторов. Уровень внутреннего страха здесь максимальный. Очень многие застревают на этом этапе и ходят по вечному кругу образовательной сансары. Единственное, что поможет вам перейти на следующий уровень — «Знание» — это практика. Здесь уровень страха уже существенно ниже. На этапе «Понимание» вы начинаете чувствовать удовольствие от выступлений, способны импровизировать. Чтобы эволюционировать из «Знания» в «Понимание», нужно еще больше практиковаться. Из «Понимание» в «Навык» — 10 тысяч часов практики.

Если вы чувствуете внутри парализующий страх, начните наконец-то выступать. Другого пути просто нет.