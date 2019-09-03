Военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии под управлением заслуженного артиста РТ майора Вадима Кравчука принял участие в акции «День Гимна», которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге.

Кроме казанских росгвардейцев в сводный оркестр вошёл 181 музыкальный коллектив и 200 хоров из 85 регионов России.

Представители Книги рекордов Гиннесса после тщательного подсчета официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» поставлен мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр» - 8097 музыкантов.

В 2019 году мелодии гимна Российской Федерации исполняется 75 лет. Впервые она прозвучала в 1944 году как гимн Советского Союза (слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана, музыка Александра Александрова).

«Мы гордимся, что стали частью этого, по-настоящему грандиозного, события. Оно вошло в «копилку» творческих достижений нашего коллектива. Каждый музыкант у нас может, как говорится, с закрытыми глазами сыграть Гимн Российской Федерации, но все равно без волнения и чувства персональной ответственности не обошлось», - поделился впечатлениями начальник военного оркестра Заслуженный артист Республики Татарстан майор Вадим Кравчук.