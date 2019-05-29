Ballantine’s TRUE MUSIC продолжает серию региональных шоукейсов с авангардной электронной музыкой

Ballantine’s TRUE MUSIC продолжает серию региональных шоукейсов с авангардной российской электронной музыкой

01 июня, 22:00

Bazzar, Профсоюзная ул, 26

1 июня в баре Bazzar прогремит первая в Казани вечеринка Ballantine’s TRUE MUSIC, которая представит срез актуальной культуры электронной музыки России.

Серия громких вечеринок Ballantine’s TRUE MUSIC отправилась в новый тур по стране, чтобы развивать и укреплять позиции локальной музыкальной индустрии. Также в гастрольном списке городов - участников числятся Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Каждое событие тура Ballantine’s TRUE MUSIC станет шоукейсом с выступлениями российских диджеев и музыкантов.

На одну ночь казанский бар Bazzar на Профсоюзной ул., 26 превратится в место притяжения всех городских меломанов и плацдармом для исследования всего самого актуального в мире российской и мировой электроники. Приглашенные артисты максимально раскроют тему интеграции глобальных тенденций в локальную культуру, виртуозно совмещая мелодии и ритмы других стран с собственным аутентичным звучанием.



В программе мероприятия заявлено живое выступление проекта Bad Zu — важного представителя московского лейбла Hyperboloid. Дуэт продюсера Фила Александрова, скрывающего свое лицо за африканской маской, и ударника Александра Малышева продвигает собственное звучание «гетто-этника», исполняя космополитичные танцевальные боевики с пульсирующей энергией. Стилистика Bad Zu органично совмещает в себе влияние новой волны музыкантов из Южной Африки (Дурбан), популяризировавших жанр гком, и традиции российского рейва. Далее в лайнапе — казанские артисты, базирующиеся в Москве. Дуэт Yung Acid, состоящий из Ильсура Каса и Марка Грибоедова, пристально изучает идеологию космополитизма в своей музыке, а портал Resident Advisor характеризует их звучание, как грубое, шумное и эйфоричное электро. Еще один казанский москвич — Винер Хаитов, которого с Yung Acid связывает принадлежность к комьюнити и лейблу Get Busy! В меломанской тусовке Винер известен своей любовью к арабским мотивам, которые органично вплетаются в электронику на стыке электро, брейкбита, техно, а иногда и хардкора. И замыкает список — Ваня Лимб с лайвом, которому казанская прописка не мешает выступать на топовых площадках страны и участвовать в таких важных международных фестивалях, как Synthposium в Москве или Gamma в Петербурге.



Как всегда, Ballantine’s TRUE MUSIC готовит для гостей самый свежий саунд в специально созданных декорациях и коктейли на основе шотландского виски Ballantine’s

(первым 200 пришедшим бесплатные коктейли!).

Регистрация – непосредственно на входе в бар Bazzar во время мероприятия.

Освобождай вечер пятницы, и увидимся 01 июня в 22:00 на Ballantine’s TRUE MUSIC

в баре Bazzar, Профсоюзная улица, 26

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