Татарстанский симфонический оркестр исполнит в «Симфонию тысячи»

Одно из самых сложных музыкальных произведений, симфония №8 Густава Малера, известная как «Симфония тысячи», впервые прозвучит в исполнении государственного симфонического оркестра под управлением его главного дирижёра, народного артиста России Александра Сладковского.

Отличительная особенность симфонии – огромное количество привлечённых вокальных и инструментальных ресурсов. Вместе с симфоническим оркестром на сцену выйдет академический большой хор «Мастера хорового пения», а также хор академии хорового искусства имени Попова и хор мальчиков московского хорового училища имени Свешникова. В концерте также примут участие солисты Большого, Михайловского и других театров.

Выступление состоится 9 февраля в Казани и 11 февраля в Москве.