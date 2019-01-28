В Казани пройдёт концерт Антона и Виктории Макарских

«Живой концерт» Антона и Виктории Макарских пройдёт 31 января в Концерт-холле. Начало мероприятия – в 18.30, приобрести билеты можно уже сейчас. Стоимость билетов - от 1000 до 2200 рублей.

Концерт состоится в рамках благотворительного тур, подготовленного некоммерческим фондом «Время помогать». Фонд оказывает помощь всех категориям нуждающегося населения страны. Несмотря на то, что организация существует всего полтора года, за это время она уже успела провести десятки благотворительных концертов, организовать встречи с российскими артистами в учреждениях для детей-инвалидов, несколько православных марафонов, всероссийские фестивали для детей с ограниченными возможностями. Сегодня концерт Макарских – один из крупнейших проектов фонда. Вырученные средства будут направлены на покупку специального оборудования для десятилетней Варвары Пищевой из Камских Полян, страдающей ДЦП.