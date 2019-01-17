Сергей Лазарев – главный кандидат от России на участие в «Евровидении-2019»

Пока ещё не решено окончательно, кто будет представлять Россию на Евровидении в этом году. Но уже известно, что одним из наиболее вероятных кандидатов стал Сергей Лазарев, 35-летний певец, актёр и телеведущий.

«Евровидение-2019» пройдёт в Израиле, в городе Тель-Авиве. В этом году трансляцию конкурса возьмёт на себя телеканал «Россия-1», руководство которого решило на этот раз не полагаться на национальный отбор и выбрать артиста самостоятельно. В ближайшее время будет объявлено официальное решение телеканала. В том случае, если кандидатура Лазарева всё-таки будет утверждена, продюсером его номера снова станет Филипп Киркоров. В 2016 году Лазарев уже принимал участие в международном конкурсе, где с песней Киркорова занял третье место и первое – в зрительском голосовании.