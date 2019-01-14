В Челнах пройдёт концерт, посвящённый дню рождения Высоцкого
К 81-летию Владимира Высоцкого в Набережных Челнах будет организован концерт, который пройдёт в ДК «КАМАЗ» 1 февраля в 18.30.
В концертную программу участвуют вокально-инструментальный ансамбль «НеЗаМи» из Казани, «Центр Владимира Высоцкого» из Тольятти, ансамбль народных инструментов «Наигрыш», а также известные авторы-исполнители из Набережных Челнов. Вечер памяти подготовлен клубом авторской песни имени Высоцкого под руководством Александра Василенко.
Также в рамках мероприятия в фойе ДК «КАМАЗ» пройдёт выставка работ Анатолия Пашина, посвященная Владимиру Высоцкому.
Вход на концерт свободный, посетить его могут все желающие. Подробная информация о мероприятии опубликована на официальном сайте города.
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