В Челнах пройдёт концерт, посвящённый дню рождения Высоцкого

К 81-летию Владимира Высоцкого в Набережных Челнах будет организован концерт, который пройдёт в ДК «КАМАЗ» 1 февраля в 18.30.

В концертную программу участвуют вокально-инструментальный ансамбль «НеЗаМи» из Казани, «Центр Владимира Высоцкого» из Тольятти, ансамбль народных инструментов «Наигрыш», а также известные авторы-исполнители из Набережных Челнов. Вечер памяти подготовлен клубом авторской песни имени Высоцкого под руководством Александра Василенко.

Также в рамках мероприятия в фойе ДК «КАМАЗ» пройдёт выставка работ Анатолия Пашина, посвященная Владимиру Высоцкому.

Вход на концерт свободный, посетить его могут все желающие. Подробная информация о мероприятии опубликована на официальном сайте города.