Бархатный сезон в баре «Соль»

Следуя велениям природы и традициям русской классики, на Профсоюзной устраивают грандиозную вечеринку «Бархатный сезон», большое музыкальное приключение на двух танцполах — в баре и во дворе!

Вечер:

Главные гости вечерней части — восходящие звезды русского рока — группа «Черный государь», приверженцы старых добрых традиций НАСТОЯЩЕЙ ЖИВОЙ МУЗЫКИ. Черный государь (а именно — небезызвестный казанский музыкант MITYA и его верные псы) станцует на костях всех ваших любимых (или ненавистных) исполнителей с Moroz Records и сборников «Легенды русского рока», и, кто знает, возможно, блаженные слезы ваши польются в пивной бокал с первых нот. Также в вечерней программе лоу-файные грезы группы Jerk и безумства молодости от юных групп YANA и DJINN CITY.

Ночь:

Группа Shortparis со специальным диджей-сетом, больше похожим на концерт, который в свою очередь больше похож на ритуал жертвоприношения. Николай и Данила вытрясут из вас душу, вооружившись не только любимыми треками, но также микрофонами и барабанами. Помимо этого беспрецедентного акта нас ждет сет Тимура Омара, одного из самых востребованных диджеев и музыкальных дигеров Москвы, человека с безупречным вкусом и такой же безупречной репутацией, позволяющей ему играть практически везде, включая события Arma 17, масштабные техно-рейвы и большие фестивали. Кроме того, в программе хорошо знакомые вам Enfant, Kam, Fineberg, Levkin и Егор Семаков.

Visuals by Watch Mе.

Начало в 19:00.

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Вход:

200 р. до 21:00.

После 21:00:

300 р. с репостом этой записи (дедлайн 7.09 в 18:00) / 500 р. для остальных.