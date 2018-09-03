Дельфин. Презентация нового альбома «442» и лучшие хиты.

21 сентября, клуб Korston 16+

Два десятка лет Дельфин (Андрей Лысиков) продолжает полное романтики, психоделии и экспериментов, путешествие по просторам интеллектуальной музыки. Все эти годы он то погружался в хип-хоп, то останавливался на альтернативном роке, попутно зацепив инди-сцену, но осознал себя окончательно в электроакустическом звучании. Сейчас Андрей – это актер, музыкант, обладатель премий MTV Russia Music Awards, RAMP, Apelzin Award, автор поэтического сборника и один из самых серьезных, авторитетных и профессиональных музыкантов российской сцены.