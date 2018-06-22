«Ленинград» в «Татнефть арене»

За 20 лет существования команда Шнуров & Co стала одним из главных амбассадоров бренда «Санкт-Петербург» в России и среди global russians. Искусствоведы говорят, что группировка раскрепощает русский язык, возвращая ему исконную свободу, простоту и мелодику. Филологи признают, что Сергею Шнурову удалось нащупать тот язык, который большинство из наших современников, говорящих по-русски, осознают как свой, будь они хоть профессором с Петроградки, хоть гопником из Купчина. Рэперы твердят, что лидер «Ленинграда» — артист с большой буквы, человек фантастически харизматичный и превосходно образованный, прошедший с рок-н-роллом сквозь огонь и воду. А «простые слушатели» по всей стране, понимая все это, создали солдаут на всех концертах юбилейного тура группы.

5 июля, 20:00. "Татнефть Арена" (ул.Чистопольская, 42).

Стоимость билетов: 2 000 - 4 500.