Artemiev в ресторане «Каравелла»

Участник «Фабрику Звезд 1», группы «Корни», актер фильмов «Доброволец», Astra, I love you и «Интимные места», спектакляей «…Пока смерть не разлучит нас…» в театре-студии ИРТ и «Жизнь удалась», «Стихи про Москву» и «Жара» в театре «Практика», «Вера Полозкова. Избранные» в «Политеатре», вокалист кавер-группы Rookie Crew, а ныне - лидер собственной команды Artemiev. Павел Артемьев явно полной творческой жизнью - предлагаем присоединиться к нему в этом радостном моменте.

20 апреля, 20.00

Ресторан «Каравелла», Казанская Ривьера, пр. Фатыха Амирхана, 1Б

Телефон для справок: +7 999 155 08 45