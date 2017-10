Вокалист Three Days Grace – с сольной программой в «Арене»

В грядущем масштабном туре вас ждут классические хиты Three Days Grace, полюбившиеся песни Saint Asonia, а также музыкальные новинки от Гонтье!

Адам Гонтье - бывший вокалист, гитарист и автор песен знаменитой канадской группы Three Days Grace. Именно будучи участником этой популярной команды, он приобрёл мировую знаменитость вместе с такими хитами как I Hate Everything About You, Animal I have become, Never Too late, Pain, Time of Dying. C Адамом группа Three Days Grace записала четыре полноформатных альбома, получила бесчисленное количество номинаций и наград, и верную армию поклонников по всему земному шару!

Однако в 2013 году Адам покинул коллектив, сообщив поклонникам о том, что не намерен оставлять сцену. Спустя два года Адам основал новый супер-проект под названием Saint Asonia, и представил на суд публике дебютный одноименный альбом «Saint Asonia», который сразу же взорвал североамериканские рок-чарты мира с такими хитами как Better Place, Let Me live My life и другие!

