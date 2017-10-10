Обладатели десяти Grammy – секстет Take 6 — в Казани
«Возьмите три части госпела, одну часть джаза, одну часть ритм-н-блюза и одну хорошую порцию поп-музыки, - писали восторженные критики, - и получите шесть частей упоительно красивой гармонии, известной под названием «Take 6». Естественно, для блестящего конечного результата важно было не только количество и правильное сочетание самих частей, но и то, кем производятся эти алхимические манипуляции.
Смело смешивая разнокалиберные вокальные оттенки, сделав рискованную ставку только на одного фаворита - на чистый вокал самой высокой пробы (и это в то время, когда на такие эксперименты решались только отчаянные смельчаки), Take 6 оказались победителями во всех смыслах. Самая титулованная госпел- и джаз-группа Америки, обладатели 18 номинаций и 10 статуэток Grammy и еще целой коллекции почетных трофеев, эти шестеро виртуозов разработали собственные стандарты вокального искусства, которым неукоснительно следовали, заставив многоопытного Квинси Джонса назвать их самой отчаянной вокальной командой на планете.
«Они стильно одеты и поют музыку a cappella столь же стильно – всегда с особым ритмом и саундом, – писал критик Down Beat, – это может быть еще одна переделка классического церковного напева или оригинальный номер, но каждая их миниатюра дарит радость, звучит свежо и чисто».
10 ноября, 18.00, театр оперы и балета
Приобрести электронные билеты можно на Портале государственных услуг РТ на сайте Кассир.ру
Касса театра +7 (843) 231-57-10
Администраторы +7 (843) 231-57-05
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