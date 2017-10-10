Обладатели десяти Grammy – секстет Take 6 — в Казани

«Возьмите три части госпела, одну часть джаза, одну часть ритм-н-блюза и одну хорошую порцию поп-музыки, - писали восторженные критики, - и получите шесть частей упоительно красивой гармонии, известной под названием «Take 6». Естественно, для блестящего конечного результата важно было не только количество и правильное сочетание самих частей, но и то, кем производятся эти алхимические манипуляции.

Смело смешивая разнокалиберные вокальные оттенки, сделав рискованную ставку только на одного фаворита - на чистый вокал самой высокой пробы (и это в то время, когда на такие эксперименты решались только отчаянные смельчаки), Take 6 оказались победителями во всех смыслах. Самая титулованная госпел- и джаз-группа Америки, обладатели 18 номинаций и 10 статуэток Grammy и еще целой коллекции почетных трофеев, эти шестеро виртуозов разработали собственные стандарты вокального искусства, которым неукоснительно следовали, заставив многоопытного Квинси Джонса назвать их самой отчаянной вокальной командой на планете.