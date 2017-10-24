Группа «Звери» представит в Казани программу «Акустика. Лучшее»

Для группы «Звери» акустика - это всегда эксперимент, так будет и в этот раз. Очевидная фишка программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист Герман Осипов. «Акустика - это всегда момент проверки, себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, — рассказывает Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».

На концерте «Звери», который состоится при поддержке «Нашего радио», решили сделать акцент на свете и отказаться от спецэффектов, фокусируя внимание зрителей на звучании. Прозвучат главные хиты и будет пара сюрпризов. Вся хитрость — в аранжировках, намекают музыканты: «Первые полчаса этой программы публика точно будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам — новым».

«Звери» будут играть в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духовиков - покажут практически театральную выверенность, зритель услышит историю, наполненную новыми для группы звуками и аранжировками. Особое световое шоу позволит еще больше проникнуться в глубину концерта, где будет уютная, камерная и почти домашняя атмосфера. Рома Зверь исполнит песни из любимых альбомов: «Голод», «Районы-кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и др.

Продажа билетов:

• http://www.concert.ru/Buy?ActionID=73549&ActionDateID=234696 (Концерт.ру)

• https://bileton.ru/site/event/23849 (Билетон)

• https://kzn.ticketland.ru/koncertnye-zaly/krk-piramida/zveri-akusticheskiy-koncert/ (Тикетленд)

• https://kzn.kassir.ru/koncert/krk-piramida/zveri-akusticheskiy-kontsert_2017-11-03_1900 (кассир.ру)

Подробности - в социальных сетях

https://www.facebook.com/events/675110926023178/

https://vk.com/zveri_kzn