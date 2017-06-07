Борис Гребенщиков выступил в Кремле

В Казанском. На улице. У Спасо-Преображенского монастыря.

Вчера в соцсетях появилась следующая информация: «Завтра в 12.00 на территории Спасо-Пребраженского монастыря состоится неформальная творческая встреча с Борисом Борисовичем Гребенщиковым — советским и российским поэтом и музыкантом, лидером рок-группы «Аквариум», одним из «отцов-основателей» русской рок-музыки. Вход свободный!».

На концерте собралось около ста человек.

Нынешнюю версию коллектива в интернете создатели называют «Аквариум 4.0». В нем играют, помимо Гребенщикова, участник «золотого состава» басист Александр Титов, скрипач Андрей Суротдинов, гитарист Алексей Зубарев, два ирландца - барабанщик Лиэм Брэдли и флейтист Брайн Финниган, а также сын Бориса Борисовича Глеб в роли перкуссиониста.

Напомним, что в 1972 году, когда БГ с поэтом Джорджем Гуницким основал группу, это был, скорее, абсурдный, гротесковый проект, чем рок-бэнд. Однако элементы неожиданности, спонтанности музыкантов все еще сопровождают.

В последнее время, помимо зальных концертов, Гребенщиков и компания зачастую отправляются с инструментами на улице, где выдают неожиданные короткие выступления. Автор идея объясняет это так: на улице ты ничем не защищен и не знаешь, что будет, а значит, и у людей нет заранее подготовленной реакции. При этом автор хита «Рок-н-ролл мертв» продолжает выступать и с симфоническими оркестрами. А последний доступный релиз, мини-альбом «Песни Нелюбимых», был частично записан на Кубе с местными музыкантами.

Вечером «Аквариум» выступает в «Пирамиде».