Премия TMTV – сохраняя лучшее!

15 апреля состоится ежегодная телевизионная Премия Татарского музыкального телеканала TMTV-2017!

Премия TMTV – одно из самых масштабных и престижных событий татарского шоу-бизнеса. Премия TMTV – это всегда интрига и блестящее шоу. Обладателем желанной награды «Музыкаль биеклек» («Музыкальная вершина») становится только тот, кто сейчас находится на пике популярности, купается в лучах славы.

Торжественная церемония вручения премия телеканала TMTV в прошлом году проходила в КРК «Пирамида», миллионы поклонников татарской музыки смотрели шоу в прямом эфире. Премия TMTV запомнилась зрителям, как самое громкое мероприятие года и как самое ожидаемое светское событие, собравшее максимальное количество звезд.

В этом году организаторы премии еще более ответственно подходят к мероприятию, ведь необходимо сохранить планку, заданную в прошлом году. Руководство телеканала ставит перед собой задачу продемонстрировать всю многогранность, богатство татарской эстрады, показать, что классическая татарская музыка жива, доказать что татарская песня в современном звучании и оформлении может быть конкурентоспособной.

Организаторы гарантируют – гостей «юбилейной» премии TMTV в этом году ждут большие сюрпризы, яркое и красочное шоу, фантастические спецэффекты, грандиозные декорации и неожиданные дуэты. Телезрителей ждет более пять часов живой музыки в прямом эфире. TMTV в очередной раз встряхнет шоу-биз и покажет то, о чем будут вспоминать весь оставшийся год!

Только раз в году можно попасть на праздник под названием премия TMTV. Стоит заранее забронировать билет, чтобы окунуться в этот невообразимую атмосферу праздника, творчества, блеска и гламура. А сделать это можно в кассах kassir.ru и concert.ru. или же позвонив по телефону: 297-43-77

15 апреля, в 17:00

КРК «Пирамида»