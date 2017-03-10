«Непара» в «УНИКСе»

После длительного перерыва дуэт "Непара" едет в тур под названием «Ещё одна Жизнь...» с программой, состоящей из лучших песен коллектива, которые с большой любовью встречает публика в каждом городе.
В связи с радостным событием в жизни солистки дуэта Виктории (она не так давно стала счастливой мамой) артистам на время пришлось приостановить свою концертную деятельность. И за это время музыканты успели добавить новые фишки в концертную программу, а так же приготовить кое-что новое.
Главная особенность: голос Виктории после рождения дочки зазвучал еще трогательнее, заиграв «бархатными» нотками.
5 апреля в 19.00
КСК «УНИКС»
Билеты: 800-2200 рублей
Тел. 512-2535
12+
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