«Непара» в «УНИКСе»

После длительного перерыва дуэт "Непара" едет в тур под названием «Ещё одна Жизнь...» с программой, состоящей из лучших песен коллектива, которые с большой любовью встречает публика в каждом городе.

В связи с радостным событием в жизни солистки дуэта Виктории (она не так давно стала счастливой мамой) артистам на время пришлось приостановить свою концертную деятельность. И за это время музыканты успели добавить новые фишки в концертную программу, а так же приготовить кое-что новое.

Главная особенность: голос Виктории после рождения дочки зазвучал еще трогательнее, заиграв «бархатными» нотками.

5 апреля в 19.00

КСК «УНИКС»

Билеты: 800-2200 рублей

Тел. 512-2535

12+