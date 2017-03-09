Журнал The New Yorker рассказал об альбоме Кати Шилоносовой

«Проблеск альтернативной России через музыку Кати NV», - так называется статья Лаурэтта Чарльтон. В ней автор рассказывает о 22-летней музыкантке из России, которая любит звуки московских поездов. Лоретта пишет, что прошлым летом Катя Шилоносова села на электричку с синтезатором, усилителем и гарнитурой и начала исполнять песню Kata. «Позже для музыкального видео она смешала первые тридцать секунд песни со звуками автомобилей, снующих взад и вперед, открывающихся и закрывающихся дверей, колес, стучащих по рельсам, чередуя естественные звуки с цифровыми», - говорится в статье.

Автор отмечает, что «открытие авангарда Шилоносовой было достаточно внезапным, но ее [Кати NV] музыка усиливается обстоятельствами, при которых она ее создает, и будущее отношений между Россией и США в корне неясно». Как говорит сама уроженка Казани, здесь, в России, люди находятся под сильным контролем правительственных сил, и большинство действительно потеряло веру в то, что их решение имеет хоть какую-то ценность.

Прочитать статью полностью можно здесь.

Напомним, Катя Шилоносова переехала в Москву из Татарстана в 2012 году. В начале прошлого года она выпустила альбом Binasu с ярким восточным духом. Мы побывали на презентации пластинки в «Углу» и посмотрели, как это было.