Певица Макsим стала Заслуженной артисткой Татарстана (фото)

Уроженке Казани присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» по указу Президента РТ Рустама Минниханова. Удостоверение и нагрудный девушка получила из рук премьер-министра Республики Татарстан Равиля Ахметшина и его заместителя Василя Шайхразиева.

«Уверен, что вы достойно продолжите традиции песенного творчества, сложившиеся в Татарстане, поднимите их на новые высоты. Нам приятно, что на главных сценах столицы все чаще звучат имена деятелей культуры - заслуженных артистов Татарстана», - сказал Равиль Ахметшин.

«Я буду очень стараться. На нас лежит большая ответственность. То, что мы получаем такие высокие награды, говорит лишь о том, что в Татарстане - лучшие учителя», - сказала Макsим.

Церемония прошла в Москве, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ.