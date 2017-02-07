Казанская оперная певица выпустила дебютный альбом AIDA

Всего в альбоме 15 знаковых композиций - избранных фрагментов произведений П.И.Чайковского, С.Рахманинова, Н.Римского-Корсакова и других великих композиторов.

Напомним, что Аида Гарифуллина - солистка Венской государственной оперы. Столицу Австрии девушка покорила еще три года назад, когда дала сразу три успешных выступления за неделю в венской Шаатсопер и в концертном зале Wiener Stadthalle на 16 тысяч зрителей. На сцене главного венского оперного дома Аида Гарифуллина оказалась благодаря победе в конкурсе Опералия-2013. Участвовать в нем ее пригласил Пласидо Доминго – организатор этого международного конкурса вокалистов. Благодаря победе Аида и знаменитый тенор подружились, что помогло организовать его первый концерт в Казани в мае 2014 года.