Ани Лорак во Дворце спорта

У Ани Лорак много работы. Она помогает издавать книги, рекламирует косметику, ведет дела ресторана в Киеве, тренирует певцов на телевидении. Она посол Доброй воли ООН по вопросам ВИЧ СПИД на Украине. В прошлом году у певицы вышел альбом «Разве ты любил...», центральными треками в котором стали дуэты с Григорием Лепсом - «Уходи по-английски» и «Зеркала».

10 февраля, начало в 19.00, Дворец спорта Ани Лорак. билеты от 1000 до 6000 рублей.

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