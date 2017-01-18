Ани Лорак во Дворце спорта

Новые песни от обладательницы голоса с диапазоном в четыре с половиной октавы, занявшей в 2008 году второе место на «Евровидение».

У Ани Лорак много работы. Она помогает издавать книги, рекламирует косметику, ведет дела ресторана в Киеве, тренирует певцов на телевидении. Она посол Доброй воли ООН по вопросам ВИЧ СПИД на Украине. В прошлом году у певицы вышел альбом «Разве ты любил...», центральными треками в котором стали дуэты с Григорием Лепсом - «Уходи по-английски» и «Зеркала».

10 февраля, начало в 19.00, Дворец спорта Ани Лорак. билеты от 1000 до 6000 рублей.
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  • Автор: Radif
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