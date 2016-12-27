«TATARY - BATYR»: кукморцы сняли ответ Татарке

Артисты Мензелинского драматического театра имени Амутбаева, уроженцы Кукмора, сняли мужскую версию клипа «Алтын», который сейчас набрал в Youtube более 8 млн раз.

Идея клипа принадлежит актеру Рустему Зиннурову, в кадре - его коллеги (и братья) Раушан и Инсаф), а также Нафис Гайфуллин. По тексту парни отвечают Татарке и рассказывают, как они круты.

Напомним, что текст для песни «Алтын» написал казанский рэпер Ильяс Гафаров. Известно, что планируется выпуск, как минимум, еще нескольких треков. На концерте в «Эрмитаже» сама Ира Смелая исполнила хит со всем залом.