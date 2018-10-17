Поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на сайты с пиратским контентом

Госдума приступила к разработке очередного антипиратского законопроекта, который обяжет поисковики удалять из выдачи все ссылки на пиратские ресурсы без соответствующего судебного постановления.

Приоритет в поисковой выдаче будет отдаваться сайтам с легальным контентом, а ссылки на пиратские сайты должны быть удалены в течение трёх суток, в противном случае последует наказание в виде штрафа. Также планируется ввести алгоритм внесудебной блокировки анонимных сайтов, владельцев которых не представляется возможным установить.