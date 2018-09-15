Facebook будет проверять фото- и видео-контент на достоверность

Социальная сеть уже давно ведёт борьбу с фейковыми аккаунтами и публикацией недостоверных сведений. Ещё два года назад для этой цели разработали специальные технологии, которые продолжают совершенствоваться и до сих пор.

Благодаря новой политике «Фэйсбук», не так давно из системы были принудительно удалены подозрительные аккаунты, созданные в России и Иране – все они отличались «неаутентичным поведением».

Раньше можно было проверять только текстовые сообщения, теперь стала возможной также проверка фотографий и видеороликов. Текст на фотографиях будет проверяться с помощью системы оптического распознавания символов.