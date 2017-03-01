Камбербэтч, Джоли, Тарантино и другие поздравили Рустама Минниханова с юбилеем (видео)

Накануне дня рождения Президента Татарстана в Сети появился шуточный ролик, где известные актеры Голливуда якобы рассказывают о встречах с главой республики.

«Я Рустама Нургалиевича поздравил сегодня с днем рождения, - «делится» Арнольд Шварцнегер. - Он мне руку так сжал, что я чуть не заплакал».

«Мой герой "Форсажа"  – это же вообще, прототип Рустама Нургалиевича, – «рассказывает» Вин Дизель, – Он сам-то ни в какую сниматься не хотел, говорит: "Дела"».

«Да, Рустам Минниханов – видный мужчина , –  «сделала комплимент» Анджелина Джоли. –  В свое время я намекала ему, что с Брэдом у нас не все так гладко, а он говорит: "Я женат, Анджелина"».

Также в ролике «участвуют» Брэд Пит, Квентин Тарантино, Бенедикт Камбербэтч, Киану Ривз, Мэтт Дэймон, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас, Брюс Уиллис, Джонни Депп, Джаред Лето.

Напомним, что сегодня, 1 марта, Рустам Минниханов празднует юбилей - 60 лет.

  • Автор: Dinara
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