Накануне дня рождения Президента Татарстана в Сети появился шуточный ролик, где известные актеры Голливуда якобы рассказывают о встречах с главой республики.
Камбербэтч, Джоли, Тарантино и другие поздравили Рустама Минниханова с юбилеем (видео)
«Я Рустама Нургалиевича поздравил сегодня с днем рождения, - «делится» Арнольд Шварцнегер. - Он мне руку так сжал, что я чуть не заплакал».
«Мой герой "Форсажа" – это же вообще, прототип Рустама Нургалиевича, – «рассказывает» Вин Дизель, – Он сам-то ни в какую сниматься не хотел, говорит: "Дела"».
«Да, Рустам Минниханов – видный мужчина , – «сделала комплимент» Анджелина Джоли. – В свое время я намекала ему, что с Брэдом у нас не все так гладко, а он говорит: "Я женат, Анджелина"».
Также в ролике «участвуют» Брэд Пит, Квентин Тарантино, Бенедикт Камбербэтч, Киану Ривз, Мэтт Дэймон, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас, Брюс Уиллис, Джонни Депп, Джаред Лето.
Напомним, что сегодня, 1 марта, Рустам Минниханов празднует юбилей - 60 лет.
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