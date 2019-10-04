ТРК «Парк Хаус» завершил реновацию и приглашает на свой трехдневный большой праздник с 18 по 20 октября. Пенсионерам помогут с тяжелыми покупками, гостей порадует новая детская развлекательная площадка с аниматорами и лучший фуд-корт в Казани.

Для посетителей будут проходить музыкальные флешмобы. Танцевальный флешмоб пройдет в центральном атриуме первого этажа. Профессиональные танцоры покажут настоящий перфоманс с элементами современной хореографии, который будет сопровождаться световым шоу и LED декорациями, которые впервые представлены в Казани.

В программе праздника также: мастер-классы, активности для детей, семейные викторины и встречи с популярными блогерами Казани. Появятся в ТРК и напольные «Крестики-нолики», а также гигантское кресло — место для встреч и фотографий. Завершит череду праздничных мероприятий концерт Ольги Бузовой, который состоится 20 октября.

Станислав Радченко, управляющий торгово-развлекательным комплексом «Парк Хаус» Казань: «С заботой о тебе» — это наш официальный слоган, и мы рады ему следовать. Мы хотим, чтобы наши гости получали еще больше удовольствия от посещения нашего комплекса, поэтому освежили фасад, открыли дополнительный третий вход, установили новейшие эскалаторы, обновили детскую площадку, а также установили умывальники для самых маленьких гостей. Большой, удобный и современный — таким был и остается ТРК «Парк Хаус» Казань».