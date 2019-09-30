Город-курорт « Свияжские холмы » открывает «Раннее бронирование 2019». Уже сейчас можно забронировать свой рождественский уикенд и получить за это подарок! Гости, которые забронируют проживание в «Свияжских холмах» с 15 ноября 2019г. по 1 апреля 2010г. - становятся участниками розыгрыша призов.

Главный приз – БЕСПЛАТНОЕ проживание в городе-курорте, согласно выбранной путевке. Также среди призов пригласительный билет на новогоднюю ночь в стиле «Бал-маскарад», сноуборд, лыжи и много сертификатов на услуги комплекса номиналом 5 000, 10 000, 15 000 рублей.