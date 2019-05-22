У Казани появился сладкий бренд

Власти Казани презентовали новую айдентику города, в том числе – фирменный торт «Казань», который должен стать гастрономическим брендом столицы Татарстана

Для столицы Татарстана по примеру Праги, Вены, Киева, Москвы был разработан фирменный торт "Казань". Соучредитель Гильдии шеф-поваров Республики Татарстан Николай Велесов рассказал, что сейчас кондитерское изделие проходит обязательную сертификацию в Роспотребнадзоре, а также в комитете по стандарту «халяль». В продажу оно поступит в августе, к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan- 2019.



«У каждой уважающей себя столицы Европы есть свой сладкий символ. Всем знакомы берлинское печенье, торт «Прага», кто ездил в Вену, знают, что нужно обязательно пойти и съесть торт «Захер». В России тоже есть примеры удачных гастрономических изысков: например, белевская пастила из яблок, тульский пряник, который знают все с детства и в любом магазине его можно встретить, пару лет назад в Москве появился свой сладкий символ – одноименный торт, который увозят с собой туристы. Совместно с Гильдией поваров Республики Татарстан и шеф-поваром года Алексеем Давыденковым мы провели небольшое исследование и начали разрабатывать рецепт торта «Казань», - отметил Велесов.



Его основу составляют традиционные национальные татарские ингридиенты: чак-чак, сушеный творог корт, чернослив с добавлением грецких орехов, миндального бисквита, нежирных растительных сливок.



Изготовление по стандарту «халяль» предусматривает, что в изделии отсутствуют пищевые добавки, потому оно имеет ограниченный срок хранения – 72 часа. Помимо характерных узоров с лилией на верхнем корже, торт будет упакован в прозрачный куб с айдентикой Казани.



По словам Велесова, стоимость 1,8 кг бисквита составит 1 тыс. рублей. Но предусмотрен вариант меньшего размера, в виде пирожных, а также продажа по кускам. Соучредитель Гильдии шеф-поваров сообщил, что производить продукт будут в кондитерском цехе одного из казанских кафе, с которым заключено лицензионное соглашение. Его мощности позволяют изготавливать до 3 тонн бисквита в день.



Велесов сообщил, что сейчас ведутся переговоры с торговыми сетями, чтобы торт «Казань» попал на прилавки магазинов, а в перспективе при большом спросе могут открыться фирменные торговые точки. Рестораны и кафе смогут приобретать его у изготовителя. Впрочем, в комитете по туризму не исключают возможности заключения соглашений и с другими крупными производителями кондитерских изделий.



