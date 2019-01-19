Рядом с аэропортом Казани планируется строительство гостиницы

Возле аэропорта Казани построят многофункциональный гостиничный комплекс Kazan Expo Hotel.

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 300 номеров. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации. Бюджет проекта оценивается в два миллиарда рублей, которые выделит российский инвестор. Гостиница будет расположена по соседству с выставочным центром «Казань Экспо».

Выставочный комплекс «Казань Экспо» открыт осенью 2018 года, на его строительство ушло около трёх лет. Планируется, что центр станет основной площадкой для проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills Competition 2019. По словам организаторов, ожидается, что в чемпионате примут участие примерно две тысячи человек из разных стран мира, а наблюдать за соревнованиями будут 300 тысяч зрителей.